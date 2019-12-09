رياضة | خطة زيدان لإيقاف ليونيل ميسي في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة زيدان لإيقاف ليونيل ميسي في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد خطته من أجل مراقبة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة في الكلاسيكو المقبل.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة مساء يوم 18 من الشهر الجاري على ملعب "كامب نو" في كلاسيكو الأرض والذي سيقام في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن المدرب الفرنسي لريال مدريد بدأ في التحضير من الآن لمراقبة الأرجنتيني ليونيل ميسي المتألق في الفترة الماضية مع الفريق الكتالوني.

وأضافت صحيفة "الآس" الإسبانية بأن زيدان سيكلف فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد لإيقاف ميسي في الكلاسيكو.

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وأضافت الصحيفة بأن الاعتماد على الثنائي كاسيميرو وفيدي فالفيردي في وسط الملعب من أجل بناء جدار قوي في وجه ليو كدرع مضاد صلب مع تواجد ثنائي من بين الثلاثة إيسكو، مودريتش وتوني كروس من أجل زيداة الصلابة في وسط الملعب.

وتابعت الصحيفة بأن هناك حل ثانٍ لدى زيدان لإيقاف خطورة ميسي وهو تضييق المساحات بين وسط الملعب وخط الدفاع من خلال المساعدة القوية لوسط الملعب من الثنائي سيرجيو راموس ورافاييل فاران مع تكليف فالفيردي بمراقبة ميسي مع الحذر من الهجمات المرتدة الخطيرة لبرشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحل الثالث الذي ربما يعتمد عليه زيدان لإيقاف خطورة ميسي هو ▪️طريقة مورينيو «القفص», في فترات سابقة كان البرتغالي الشخص الذي فقد النوم لليالي طويلة وبات شعره رمادياً في تفكيره لابتكار حلول للقضاء على خطورة ميسي، خلال الكلاسيكوهات الدامية بين عامي 2011 و2012.