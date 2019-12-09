اونلاين | on line| مشاهدة live مباراة ارسنال ووست هام يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 09-12-2019 في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر on line| مشاهدة live مباراة ارسنال ووست هام يونايتد بث مباشر يلا شوت اليوم 09-12-2019 في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ارسنال ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم 09-12-2019 في الدوري الانجليزي الممتاز لحساب اخر مباراة ضمن الاسبوع السادس عشر اليوم الاثنين حيث من المقرر ان يستضيف فريق وست هام يونايتد خصمه فريق ارسنال في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب استاد لندن الأولمبي معقل نادي وست هام يونايتد مستقبل المباراة وسوف تبدا اليوم مباراة ارسنال ووست هام يونايتد في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والساعة العاشره مساءا بتوقيت مصر في مواجهة يبحث فيها كل فريق عن الفوز والثلاث نقاط.

مباراة ارسنال ووست هام يونايتد اليوم

ارسنال قادم لمباراة اليوم من خساره على ارضية ملعبه من امام خصمه فريق برايتون في المباراة التى انتهت بنتيجة هدف مقابل هدفين في الجولة الخامسه عشر ، ويامل اليوم ارسنال في مباراة الاسبوع السادس عشر خارج ملعبه من امام فريق وست هام يونايتد ان يحقق نتيجة الفوز في المباراة للعودة للانتصارات من جديد حيث ان ارسنال في اخر 9 مباريات في جميع البطولات لم يحقق اى انتصار بعد التعادل في خمس مباريات والخساره في اربع مباريات ويحتل قبل مباراة اليوم الاحد ارسنال المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 19 نقطة بعد خوض 15 مباراة وقد حقق الفوز في اربع مباريات وتعادل في سبع مباريات وخسر في اربع مباريات.

القناة الناقله لمباراة ارسنال ووست هام يونايتد

بينما صاحب الارض والجمهور في مواجهة اليوم الاحد فريق وست هام يونايتد الذى يدخل المباراة ضمن الاسبوع السادس عشر من الدوري الانجليزي الممتاز ويحتل قبل المباراة اليوم نادي وست هام يونايتد المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن ارسنال وقد حقق وست هام الفوز في اربع مباريات وتعادل في اربع مباريات وقد خسر في سبع مباريات ويريد اليوم من المباراة ان يحقق الفوز على ارضية ملعبه وامام جماهيرة امام ارسنال الذى يعاني في اخر فترة ويحصد ثلاث نقاط سوف تكون هامه له لتعزيز مكانته في جدول الترتيب من الدوري الانجليزي وسوف تنقل اليوم مباراة ارسنال ووست هام يونايتد على قناة بي ان سبورت الثانيه.

موعد مباراة ارسنال ووست هام يونايتد

موعد مباراة ارسنال ووست هام يونايتد اليوم تقام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت العراق ، في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السودان ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة ارسنال ووست هام يونايتد

توقيت مباراة ارسنال ووست هام يونايتد اليوم تقام في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، في تمام الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، في تمام الساعة 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت قطر ، في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيلة ارسنال المتوقعة ضد وست هام يونايتد

في حراسة المرمى : بيرند لينو.

في خط الدفاع : أينسلي ماتلاند نيلز - كالوم تشامبرز - سوكراتيس باباستوبولوس - ناتشو مونريال.

في خط الوسط : ماتيو جيندوزي - جرانيت تشاكا - مسعود أوزيل - جو ويلوك - رايس نيلسون.

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في خط الهجوم : بيير إيمريك أوباميانج.

تشكيلة وست هام يونايتد المتوقعة ضد ارسنال

في حراسة المرمى : دافد مارتن.

في الدفاع : آرون كريسويل - أنجيلو أوغبونا - فابيان بالبوينا - ريان فريدريكس.

في الوسط : ديكلان رايس - فيليبي أندرسون - بابلو فورنالس - مارك نوبل - روبير سنودغراس.

في الهجوم : ميشيل أنطونيو.

مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر ضمن مباريات دوري المحترفين الانجليزي مشاهدة مباريات اليوم مباشر من خلال موقع كورة اون مساء اليوم 9 من ديسمبر حيث يلتقى كلا من الفريقين Arsenal vs West Ham United مساء اليوم، على ارض ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الاسبوع ال16 من بطولة الدورى الانجليزي للمحترفين، يلا كورة مشاهدة مباربات اليوم فى تغطية مباشر للمباريات وتحديث مستمر.

مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد بث مباشر

مشاهدة مباراة آرسنال مع وست هام يونايتد فى نقل مباشر لايف، مشاهدة مباراة اليوم ضمن الاسبوع السادس عشر من الدوري الانجليزى للمحترفين من خلال موقع الخليج 365 حيث يستضيف ملعب لندن الأولمبي مباراة اليوم، ويمكن متابعة اللقاء اون لاين بدون تقطيع عبر البث المباشر لموقعنا، مشاهدة مباريات اليوم مجانا من منافسات البطولة الانجليزية يوتيوب مباشر.

موقف الفريقين فى جدول البطولة

بث مباشر مباراة آرسنال اليوم مباشر، ضمن منافسات بطولة الدورى الانجليزي للمحترفين، حيث يحتل المدفعجية الترتيب 11 من جدول البريميرليج وله عدد 19 نقطة، ونتابع البث المباشرللمباراة من خلال موقع كورة أون لايف فى تحديث مستمر لحظة بلحظة.

يدخل وست هام يونايتد المباراة، حيث يحتل الترتيب 16 ويمتلك 16نقطة، نتابع البث المباشر عبر موقع الخليج 365