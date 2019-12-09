شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سقوط مفاجئ لمارادونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، لسقوط مفاجئ أثناء قيادته لفريقه جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، وذلك نتيجة انفعاله على إحدى الفرص الضائعة لفريقه، ليسقط من الخلف، دون أن يُذكر أنه تعرض لأي أصابة في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2-1 ضد سينترال كوردوبا، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري الأرجنتيني.، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، متأثرين بما حدث لواحد من أفضل اللاعبين في العالم.
ويحتل جيمناسيا المركز الـ21 في بطولة الدوري الأرجنتيني برصيد 14 نقطة، ويعتبر من أبرز المرشحين للسقوط إلى الدرجة الثانية في النهاية الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. سقوط مفاجئ لمارادونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.