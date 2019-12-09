شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن مجدي: لن أرحل عن الإسماعيلي.. وهدفنا التتويج بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن القلعة الصفراء هي بيته ولا نية للرحيل عنها لأي نادٍ في مصر، مشددا على أن فريق الدراويش لا يقل عن الأهلي أو الزمالك في شىء.

وأضاف، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «اللاعبون تعاهدوا على استعادة التألق والنتائج الإيجابية مع الجهاز الفني بعد رحيل الصربي ميودراج يسيتش، ولدينا هدف هو التركيز على التتويج بكأس البطولة العربية».

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وواصل: «الانتصار على الإعلاميين كان في غاية الأهمية من أجل كسب الثقة تدريجيا، سنتعامل مع كل المباريات المقبلة باعتبارها خطوة منفصلة».

وأكمل: «المنتخب الأوليمبى قادر على تحقيق ميدالية في أوليمبياد طوكيو بعد التتويج بكأس إفريقيا، تكريم الرئيس من أهم المحطات التي حدثت لى في حياتى».

واختتم موجها رسالة لجماهير الإسماعيلي: «أشكرهم على مساندتهم ودعمهم لى، أود أن أوضح للبعض أن تراجع مستوايا بالتأكيد يعود للإرهاق الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية».