شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته صباح اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
كان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأحد، بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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