شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: علينا أن نتقبل الواقع.. لا يمكننا منافسة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه لا يستطيع منافسة فرق الصفوة على غرار ليفربول وبرشلونة وريـال مدريد.
وقال «جوارديولا»، في حديث لـ«سكاي سبورتس»: «هذا هو المستوى الذي نواجهه أمام ليفربول، مانشستر يونايتد، برشلونة، ريـال مدريد، يوفنتوس، هذه هي الفرق التي علينا أن نواجهها، والحقيقة هي أننا ربما لا نستطيع التنافس معها».
وأضاف: «علينا أن نتحسن ونتقبل ذلك ونخطو إلى الأمام، ربما علينا أن نعيش ذلك كناد لكي نتحسن، أن نتقبل الواقع الآن ونتحسن».
وتابع المدرب الإسباني: «الواقع هو أننا على بعد 14 نقطة عن الصدارة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها، وبسبب جودة منافسينا، وخاصة كذلك بسبب الأشياء التي لا يمكننا التحكم فيها».
واختتم: «نحن في بداية ديسمبر ولدينا بطولات أخرى لنخوضها ومباريات أخرى للقتال عليها والتحسن خلالها».
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا: علينا أن نتقبل الواقع.. لا يمكننا منافسة ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.