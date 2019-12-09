شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: علينا أن نتقبل الواقع.. لا يمكننا منافسة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه لا يستطيع منافسة فرق الصفوة على غرار ليفربول وبرشلونة وريـال مدريد.

وقال «جوارديولا»، في حديث لـ«سكاي سبورتس»: «هذا هو المستوى الذي نواجهه أمام ليفربول، مانشستر يونايتد، برشلونة، ريـال مدريد، يوفنتوس، هذه هي الفرق التي علينا أن نواجهها، والحقيقة هي أننا ربما لا نستطيع التنافس معها».

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وأضاف: «علينا أن نتحسن ونتقبل ذلك ونخطو إلى الأمام، ربما علينا أن نعيش ذلك كناد لكي نتحسن، أن نتقبل الواقع الآن ونتحسن».

وتابع المدرب الإسباني: «الواقع هو أننا على بعد 14 نقطة عن الصدارة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها، وبسبب جودة منافسينا، وخاصة كذلك بسبب الأشياء التي لا يمكننا التحكم فيها».

واختتم: «نحن في بداية ديسمبر ولدينا بطولات أخرى لنخوضها ومباريات أخرى للقتال عليها والتحسن خلالها».