شكرا لقرائتكم كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ المران الصباحي للزمالك بعقد جلسة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وجهازه المعاون مع اللاعبين بعد أن استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها أمس، حيث طالب المدرب الفرنسي لاعبيه بغلق ملف مباراة أول أغسطس بالبطولة الأفريقية والتركيز فيما هو قادم للفريق خاصة وأن أمامهم مواجهة مهمه أمام بيراميدز عليهم أن يقاتلوا من أجل الفوز بها.

أعرب كارتيرون عن ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم على الحفاظ على الحالة الطيبة التي ظهروا عليها واستمرار الانتصارات الفترة القادمة.

فيما عاد عمر السعيد مهاجم الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعدما خضع لتدريبات خاصة في مران أول أمس ، و شارك السعيد في المران بشكل طبيعي مع بقية زملائه استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة والمقرر لها الخميس المقبل.

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كما خضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية قوية في بداية مران الفريق الصباحي تحت إشراف انطونيو مدرب الأحمال.

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من مدرب الأحمال تنفيذ تدريبات معينة لرفع الحالة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة التي حصلوا عليها أمس ، وحرص المدرب الفرنسي على متابعة حالة اللاعبين ومدى استعداداتهم وخوضهم لتدريبات.