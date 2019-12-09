شكرا لقرائتكم جلستان لإنهاء أزمتين في الأهلي .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الهدوء يفرضها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر، ويساعده في ذلك تحقيق الفريق لنتائج ايجابية سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ونشبت في الفترة الأخيرة أزمتان فى الأهلي، الأولى هي مشادة أحمد فتحي مع زميله رامي ربيعة بعد مباراة الهلال السوداني، عقب رفض ربيعة تحميله مسئولية هدف الهلال السوداني الوحيد في المباراة التي أنتهتة لصالح الفريق الأحمر بنتيجة 2/1، ليقوم سيد عبد الحفيظ بمناقشة الأمر مع المدافع الدولي وحمله خطأ المشادة وحذره من تكرار الرد على أحد قادة الفريق مرة أخرى خاصة أمام عدسات الكاميرات.

كما نشبت أزمة أخري ولكن على المستوى الفني على هامش نفس المباراة وهي عدم دفع فايلر بياسر ابراهيم مدافع الفريق رغم جاهزيته في المباراة مفضلاً تغيير مركز الجوكر والدفع به في مركز المساك لعدم قناعته بمردود ياسر ابراهيم، الأمر الذي دفع اللاعب لطلب الرحيل قبل أن يعقد فايلر جلسة مع اللاعب على هامش مران اليوم وقام بإنهاء الأزمة وشرح له رؤيته الفنية وأكد له أن واحد من ضمن اللاعبين الذين ينوي منحهم الفرصة في الفترة المقبلة.