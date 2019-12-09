شكرا لقرائتكم مدرب حراس المنتخب الأولمبي: أفكر فى الاستعانة بالحراس الكبار للأولميباد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وحقق منتخب مصر الأولمبي انجاز بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ، بالإضافة إلى التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.

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وتابع عبد الكريم فى تصريحات تليفزيونية ، عدم مشاركة حراس المنتخب الأولمبي مع أنديتهم وهم محمد صبحي حارس الزمالك وعمر صبحي حارس مرمي سموحة وعمر رضوان حارس الجونة ، بالإضافة إلى مصطفي شوبير حارس مرمى الأهلي ، سيصعب من مهتمه وعندها قد يفكر فى ضم أي من الحراس الكبار للاولمبياد.

وتنص لوائح الاولمبياد على إمكانية ضم أي منتخب لعدد 3 لاعبين فوق سن الـ23 عاماً ، ويعد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أحد أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة فى الأوليمبياد.