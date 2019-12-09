شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. أحمد فتحي يستكمل التدريبات رغم إصابته فى الوجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض أحمد فتحي لكدمة شديدة في الوجه، بعد احتكاكه بأحد زملائه في كرة مشتركة، إلا أن اللاعب الملقب بالجوكر أصر على استكمال المران بعد حصوله على علاج سريع من قبل خالد محمود طبيب الفريق.
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