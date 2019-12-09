شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. أحمد فتحي يستكمل التدريبات رغم إصابته فى الوجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استكمل أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، والذي يأتي استعداداً لمواجهة وادي دجلة المقرر اقامتها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام، رغم معاناته من الإصابة.

وتعرض أحمد فتحي لكدمة شديدة في الوجه، بعد احتكاكه بأحد زملائه في كرة مشتركة، إلا أن اللاعب الملقب بالجوكر أصر على استكمال المران بعد حصوله على علاج سريع من قبل خالد محمود طبيب الفريق.

ويعتمد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على أحمد فتحي بشكل أساسي سواء في مركز الظهير الأيمن أو قلب الدفاع وهو المركز الذي شارك فيه الجوكر خلال مواجهة الهلال السوداني الأخيرة ببطولة دوري أبطال افريقيا.