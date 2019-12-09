بعد الفوز على بطل نيجيريا.. المصري يستعد لمواجهة المقاولون العرب بالدوري العام

بعد الفوز الذي حققه النادي المصري البورسعيدي إفريقيا بقيادة إيهاب جلال على نظيره فريق اينوجو رينجرز النيجيري في اللقاء الذي جمع بينهما وانتهى بفوز البورسعيدي برباعية مقابل هدفين للأخير، يستعد الفريق إلى خوض لقاء المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري العام، والتي يستضيفها ستاد السويس يوم الخميس القادم في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وطالب جلال لاعبيه بغلق الملف الإفريقي بشكل مؤقت والتركيز على الملف المحلي وبطولة الدوري الممتاز خلال الوقت الراهن، خاصة وأن البورسعيدي يستعد لخوض 4 لقاءات محلية بالدوري العام خلال فترة لا تصل إلى الأسبوعين؛ حيث يستعد لخوض مباريات المقاولون، بيراميدز، انبي، وطلائع الجيش خلال الفترة القادمة.