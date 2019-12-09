حسام حسن يقرر رحيل بيبو وجمال في الميركاتو الشتوي

استقر المدير الفني لفريق سموحة “حسام حسن” على رحيل كل من يوسف جمال ومحمد جمال الشهير بـ “بيبو” خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير، وكان الفريق قد تعادل مع الثنائي بداية الموسم الجاري، بينما يرغب العميد في التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

ويسعى حسام حسن إلى منافسة الكبار على المربع الذهبي ببطولة الدوري المصري الممتاز ومسابقة كأس مصر، في ظل المستوي والعروض الجيدة التي قدمها لاعبو سموحة منذ بداية الموسم وانطلاق البطولة، بالإضافة إلى حاجة الفريق إلى أصحاب خبرات خلال الفترة المقبلة للمنافسة على البطولات.

جديرا بالذكر أن فريق سموحة يستعد لخوض لقاء الإنتاج الحربي المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري العام.