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موعد مباراة الإنتاج الحربي وسموحة بالجولة السابعة والقنوات الناقلة لها

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نقدم لكم موعد مباراة الإنتاج الحربي وسموحة ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الممتاز، والتي يستضيفها ملعب الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء الموافق العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

ويقع فريق الإنتاج الحربي في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، وكان قد خاض 6 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد وتلقي الهزيمة في ثلاث مباريات، بينما يقع فريق سموحة في المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات وتلقي الهزيمة في لقاء وحيد.

ويخوض الفريقان هذا اللقاء غدا الثلاثاء في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية ، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت والنيل بإذاعة اللقاء مباشرة في موعده المحدد.

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