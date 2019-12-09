موعد مباراة الإنتاج الحربي وسموحة بالجولة السابعة والقنوات الناقلة لها

نقدم لكم موعد مباراة الإنتاج الحربي وسموحة ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب الإنتاج الحربي غدا الثلاثاء الموافق العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

ويقع فريق الإنتاج الحربي في المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، وكان قد خاض 6 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد وتلقي الهزيمة في ثلاث مباريات، بينما يقع فريق سموحة في المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات وتلقي الهزيمة في لقاء وحيد.

ويخوض الفريقان هذا اللقاء غدا الثلاثاء في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت والنيل الرياضية بإذاعة اللقاء مباشرة في موعده المحدد.