شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكريم: عدم مشاركة ثلاثى الأولمبى يدفعنا للتفكير فى الحراس الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامه عبد الكريم ، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأوليمبي ، أنه واجه صعوبة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة من عدم مشاركة الحراس بصفة أساسية مع فرقهم.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي إنجازاً بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، بالإضافة إلى التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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وقال عبد الكريم فى تصريحات تليفزيونية، عدم مشاركة حراس المنتخب الأولمبى مع أنديتهم، وهم محمد صبحى حارس الزمالك وعمر صبحى حارس مرمى سموحة وعمر رضوان حارس الجونة، بالإضافة إلى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، سيصعب من مهتمه، وعندها قد يفكر فى ضم أى من الحراس الكبار للأولمبياد.

وتنص لوائح الأولمبياد على إمكانية ضم أى منتخب لعدد 3 لاعبين فوق سن الـ23 عاماً ، ويعد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أحد أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة فى الأولمبياد.