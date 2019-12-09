شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف 2 مليون جنيه لـ"فتح الله" لإنهاء أزمة تراخيص الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مبلغ 2 مليون جنيه "كاش" إلى محمود فتح الله لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق من مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال مدافع الزمالك الأسبق، إنه تم الاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء على جدولة المستحقات المالية المتأخرة والبالغة 4 ملايين و250 ألف جنيه، بالطريقة التى لا تضع الإدارة تحت ضغط.

وتواجد فتح الله فى اتحاد الكرة أمس باتحاد الكرة للاتفاق على حل الأزمة وتسوية المستحقات بصورة ودية وتوقيع اتفاق بينه وبين النادى فى حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك، وتسلم اللاعب 2 مليون جنيه بالإضافة إلي شيكات بباقى المبلغ المستحق.

Advertisements

كان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طلبو مسئولو نادي الزمالك من اجل سرعة سداد المستحقات المتأخرة لمحمود فتح الله لاعب الزمالك السابق واخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسداد المديونيات خوفا من سحب رخصة الأندية المحترفين وبالتالي استبعاد الزمالك من دوري ابطال افريقيا لمخالفة النادي أحد شروط الاندية المحترفة .