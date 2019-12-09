شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُفسر سبب رفض سفر محمود متولى لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسرمسئولو النادي الأهلي سبب رفض سفر محمود متولى مدافع الفريق إلى ألمانيا لمتابعة تطورات إصابته فى العضلة الخلفية، والتى أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق طوال الفترة الماضية.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن حالة اللاعب لا تستدعى السفر للخارج تماماً، خاصة بعد التئام تمزق العضلة الخلفية بشكل جيد، وبدأ اللاعب بالفعل مرحلة الجرى حول الملعب على هامش تدريبات الفريق الحالية.

ويُجرى محمود متولى أشعة جديدة بعد 10 أيام، للتأكد بشكل نهائى من مدى جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة فى المران الجماعى.

وكان متولى قد أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك، وأبعدته الإصابة عن المشاركة فى المران الجماعى مع الفريق قبل أن تتجدد الإصابة فور عودته للتدريبات.