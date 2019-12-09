شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأثنين 9 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 تقام اليوم الأثنين 9-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة أرسنال أمام وست هام في البريميرليج.

Advertisements ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد x آرسنال، الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشربتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 2. مواعيد مباريات الدوري البرتغالي ريو آفي x جل فيسنتي، الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 8.

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