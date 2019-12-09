شكرا لقرائتكم خبر عن «زورك» يرد على شائعات رحيل «سانشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، على شائعات رحيل لاعب الفريق جادون سانشو في يناير القادم. Advertisements ويرتبط «سانشو» بالانتقال إلى عدد من الأندية على رأسها ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي. وقال «زورك»، حسب «فوكس سبورتس»: «نحن مستمرون في التخطيط معه، هو لاعب مهم بالنسبة لنا ولا أرى أي سيناريو ينتهي برحيله». وأضاف: «كان لدينا بالفعل بعض المواقف معه للحديث عنها، وكان هناك العديد من اللقاءات الصحفية في الأسابيع الأخيرة، نحن في وضع جيد، حين دخل بديلًا أمام برشلونة وكذلك في برلين أعطانا أداءً رائعًا».

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