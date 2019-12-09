شكرا لقرائتكم اختبارات لياقة بدنية لـ25 محكمة بالمنصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجري اليوم الإثنين لجنة الحكام اختبارات لعدد 25 محكمة بمدينة المنصورة ، بعد رسوبهن فى اختبارات اللياقة البدنية من قبل.

وتشهد الاختبارات تواجد لجنة الحكام الرئيسية بقيادة جمال الغندور و عزب حجاج و وجيه أحمد بالإضافة إلى حكام منطقة الدقهلية .

تتجه النية داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة لزيادة عدد المحكمات فى الدوري المصري خاصة أن العدد الحالي لا يزيد عن 45 إلى 50 محكمة فى الكرة المصرية بمختلف دورياتها.

أكد جمال الغندور نعمل على زيادة المحكمات فى الموسم المقبل لأكثر من ذلك وسيتم فتح باب الإختبارات فى موعد سيحدد قريباً ، خاصة أن هناك 3 محكمات يحملون الشارة الدولية منهم حكم ساحة و إثنتين مساعدتين.