شكرا لقرائتكم اختبارات لياقة بدنية لـ25 محكمة بالمنصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تتجه النية داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة لزيادة عدد المحكمات فى الدوري المصري خاصة أن العدد الحالي لا يزيد عن 45 إلى 50 محكمة فى الكرة المصرية بمختلف دورياتها.
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