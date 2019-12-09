شكرا لقرائتكم سبب رفض سفر محمود متولى مدافع الأهلي للعلاج فى ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن حالة اللاعب لا تستدعي السفر للخارج تماماً، خاصة بعد التئام تمزق العضلة الخلفية بشكل جيد، بل وبدأ اللاعب مرحلة الجري حول الملعب على هامش تدريبات الفريق الحالية.
ويُجري محمود متولى أشعة جديدة بعد 10 أيام، للتأكد بشكل نهائى من مدى جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة فى المران الجماعى، وكان متولى قد أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك، وأبعدته الإصابة عن المشاركة فى المران الجماعى مع الفريق قبل أن تتجدد الإصابة فور عودته للتدريبات.
كانت هذه تفاصيل خبر سبب رفض سفر محمود متولى مدافع الأهلي للعلاج فى ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.