شكرا لقرائتكم سبب رفض سفر محمود متولى مدافع الأهلي للعلاج فى ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسر مسئولو النادي الأهلي سبب رفض سفر محمود متولى مدافع الفريق لألمانيا، لمتابعة تطورات إصابته في العضلة الخلفية، والتي أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق طوال الفترة الماضية.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن حالة اللاعب لا تستدعي السفر للخارج تماماً، خاصة بعد التئام تمزق العضلة الخلفية بشكل جيد، بل وبدأ اللاعب مرحلة الجري حول الملعب على هامش تدريبات الفريق الحالية.

ويُجري محمود متولى أشعة جديدة بعد 10 أيام، للتأكد بشكل نهائى من مدى جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة فى المران الجماعى، وكان متولى قد أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك، وأبعدته الإصابة عن المشاركة فى المران الجماعى مع الفريق قبل أن تتجدد الإصابة فور عودته للتدريبات.