شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف 2 مليون جنيه " كاش" لـ محمود فتح الله من مستحقاته المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف مدافع الزمالك الأسبق، إنه تم الاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء على جدولة المستحقات المالية المتأخرة والبالغة 4 ملايين و250 ألف جنيه، بالطريقة التى لا تضع الإدارة تحت ضغط.
تواجد فتح الله فى اتحاد الكرة أمس للاتفاق على حل الأزمة وتسوية المستحقات بصورة ودية وتوقيع اتفاق بينه وبين النادى فى حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك ، وتسلم اللاعب 2 مليون جنيه بالإضافة إلي شيكات بباقي المبلغ المستحق.
كان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طلبو مسئولو نادي الزمالك من اجل سرعة سداد المستحقات المتأخرة لمحمود فتح الله لاعب الزمالك السابق واخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسداد المديونيات خوفا من سحب رخصة الأندية المحترفين وبالتالي استبعاد الزمالك من دوري ابطال افريقيا لمخالفة النادي أحد شروط الاندية المحترفة .
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