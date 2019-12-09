شكرا لقرائتكم إنبي يحدد شروطه للاستغناء عن أسامة جلال لـ الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو انبي طلباتهم الفنية للإستغناء عن أسامة جلال مدافع الفريق للنادي الأهلي، والذي دخل في مفاوضات لضمه منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية لتدعيم خط دفاعه.

ورغم عدم وجود نية داخل النادي الأهلي لضم مدافع في الشتاء، على أن يتم تدعيم المركز قبل بداية الموسم المقبل ، إلا أن هذا لم يمنع إدارة الفريق البترولي لفرض شروطها بشكل عام للاستغناء عن أسامة جلال للأهلي، خاصة في حالة طلبه في الميركاتو الشتوى القادم.

ويرغب انبي -بخلاف المقابل المادي المتوقع أن يتخطى الـ18 مليون جنيه-، في استعارة ثلاثي الأهلي حسين السيد وأحمد الشيخ وعمار حمدي في ظل رغبة حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي في دعم الفريق بشكل جيد خاصة وأن النتائج هذا الموسم لم تكن جيدة.