شكرا لقرائتكم إنبي يحدد شروطه للاستغناء عن أسامة جلال لـ الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب انبي -بخلاف المقابل المادي المتوقع أن يتخطى الـ18 مليون جنيه-، في استعارة ثلاثي الأهلي حسين السيد وأحمد الشيخ وعمار حمدي في ظل رغبة حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي في دعم الفريق بشكل جيد خاصة وأن النتائج هذا الموسم لم تكن جيدة.
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