حسام حسن يحذر لاعبيه من مفاجآت الإنتاج الحربي

يستعد نادي سموحة بقيادة حسام حسن لخوض لقاء الإنتاج الحربي المقرر لها غدا الثلاثاء، والتي يستضيفها ستاد السلام وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن مواجهات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

واجتمع المدير الفني لسموحة بلاعبيه وحذرهم من مفاجآت وانتفاضة الفريق الآخر ببطولة الدوري المصري، خاصة بعد توديع الإنتاج مسابقة كأس مصر بعد الهزيمة التي تلقاها في لقاء أبي قير للأسمدة في اللقاء الذي جمع بينهما وانتهى بهزيمة الإنتاج برباعية مقابل هدفين له، وجاء ذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما واللجوء إلى الركلات الترجيحية.