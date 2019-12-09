عبد العال يلحق ببعثة الطائرة فى معسكر الصين اليوم استعداد لتصفيات طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلحق أحمد عبد العالم لاعب منتخب الطائرة ببعثة الفراعنة فى معسكر الصين الذى سيستمر حتى يوم 16 ديسمير الجارى بديلا لمحمد عبد المنعم الذى أصيب قبل سفر البعثة. غادرت بعثة منتخب الطائرة إلى الصين أمس برئاسة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد. وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى و أحمد عبد العال . ويستعد منتخب الطائرة الى خوض تصفيات أفريقيا المقرر أن تستضيفها مصر يناير المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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