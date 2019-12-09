شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات لياقة بدنية لـ25 محكمة بالمنصورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى اليوم الاثنين لجنة الحكام اختبارات لـ25 محكمة بمدينة المنصورة، بعد رسوبهن فى اختبارات اللياقة البدنية من قبل.
وتشهد الاختبارات تواجد لجنة الحكام الرئيسية بقيادة جمال الغندور وعزب حجاج ووجيه أحمد بالإضافة إلى حكام منطقة الدقهلية.
وتتجه النية داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة لزيادة عدد المحكمات فى الدوري المصري، خاصة أن العدد الحالى لا يزيد عن 45 إلى 50 محكمة فى الكرة المصرية بمختلف دورياتها.
وقال جمال الغندور، نعمل على زيادة المحكمات فى الموسم المقبل لأكثر من ذلك وسيتم فتح باب الاختبارات فى موعد سيحدد قريباً، خاصة أن هناك 3 محكمات يحملون الشارة الدولية منهم حكم ساحة واثنتين مساعدتين.
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