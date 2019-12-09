شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. هاني سعيد في مهمة جديدة خارج المستطيل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر هاني سعيد أحد أبرز المدافعين المخضرمين خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم الدولي المصري في حصد الفراعنة لبطولتين من الثلاثية الذهبية بكأس الأمم الأفريقية، في الفترة المميزة للمنتخب الوطني بقيادة المعلم حسن شحاتة.

وبعد تفكير طويل قرر المدافع المخضرم اعتزال كرة القدم ليتجه إلى العمل الإداري في مهمة جديدة خارج المستطيل الأخضر بعد 39 عاماً من العطاء في عالم الساحرة المستديرة لعب خلالها هانس سعيد في العديد من الأندية، حيث بدأ مشواره الكروي في ناشئين النادي الأهلي قبل أن يختتمه بين صفوف مصر المقاصة، وبين هذا وذاك العديد من المراحل التي مر بها خلال مسيرة كروية حافلة.

وعن قراره بالاعتزال قال سعيد: "قررت الاعتزال بعد الجلوس مع مسئولى المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام والجهاز الفنى ورحبوا جميعًا بخطوتى الجديدة، خاصة أننى كنت أعتزم ختام حياتى الكروية فى الملاعب نهاية هذا الموسم ولكن عجلت بالاعتزال بعد أن تلقيت عرضًا فى بيراميدز".

وتولى هاني سعيد منصب المدير الرياضى فى بيراميدز الذي يعد إضافة قوية وتجربة جديدة للمدافع المخضرم، ويستعرض الخليج 365 مجموعة من الصور لمدافع الفراعنة في التالي:



لاعب المقاصة المعتزل



هانى السعيد على الشاطيء



هانى سعيد 2



هانى سعيد 4

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هانى سعيد في لحظة تركيز



هانى سعيد مع المنتخب



هانى



هاني سعيد في الأهرامات



هاني سعيد في التدريبات