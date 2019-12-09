شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الخطيب يحسم مصير اللاعبين المرشحين للرحيل بالأهلي مع فايلر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب ، خلال ساعات قليلة، اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تمهيداً لضم عناصر جديدة للفريق الكروى الأول قبل خوض المراحل الحاسمة من بطولة أفريقيا للنادى الأهلي.

وتعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح ، اجتماعاً في العاشرة صباح اليوم، الاثنين، مع المدير الفنى للفريق رينيه فايلر ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لحسم كافة الملفات الخاصة باللاعبين المقرر رحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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