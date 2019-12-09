شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الملاكمة تغادر إلى معسكر أذربيجان اليوم استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة منتخب الملاكمة إلى أذربيجان، فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، للدخول فى معسكر مغلق يستمر حتى يوم 23 ديسمبر الجارى استعدادا لبطولة أفريقيا.

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من، محمد جلال وصبرى جمال و عمر العوضى و على عمرو و أحمد حسام وعبد الرحمن عرابى ويوسف كرار وأحمد الصاوى ويسرى رزق ومصطفى فهمى .

يأتى دخول المنتخب فى هذا المعسكر فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا المقرر لها فبراير المقبل فى السنغال والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.