شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة اللعب أزمة ياسر ابراهيم مع فايلر في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفع الحظر عن ياسر إبراهيم مدافع الفريق والدفع به في المباريات نظراً لعدم مناسبة ادائه لطريقة لعب الخواجة، وهو ما يُفسّر عدم الاستعانة به في المباريات الماضية رغم غياب أكثر من مدافع بالفريق مؤخراً لأسباب مختلفة كالإصابة أو الإيقاف أمثال محمود متولي وأيمن أشرف وسعد سمير ورامي ربيعة .

وأعلن فايلر أن طريقة ياسر إبراهيم لا تناسب الطريقة التي يلعب بها الأهلى على الصعيد الدفاعي والهجومي لذا رفض الدفع به في المباريات الماضية رغم الضغوط التي تُمارس عليه من قبل كثيرون من جمهور الفريق أو وسائل التواصل الاجتماعي التي تطلب الدفع بياسر أبراهيم بدلاً من ايمن أشرف تحديداً باعتبار أن الأخير يرتكب أخطاء ساذجة كلّفت الفريق إهتزاز الشباك، لكن فايلر مازال يرى أن أداء ياسر أبراهيم لا يناسب طريقة لعب الاهلي لذا يستبعده من حساباته تماماً.