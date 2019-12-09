مدرب حراس المنتخب الأولمبي: اختار محمد الشناوي للأولمبياد.. ولدي نصيحة لنجل شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أسامة عبدالكريم مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، أنه سيضم محمد الشناوي حارس النادي الأهلي للقائمة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020، حال استقر الجهاز الفني على تواجد حارس مرمى ضمن الثلاثي الكبير.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لطوكيو 2020، بعد التتويج بأمم أفريقيا تحت 23 عام الأخيرة، وتنص لوائح الأولمبياد على أحقية كل منتخب في الاستعانة بـ3 لاعبين "فوق السن" خلال المنافسات.

وقال مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي في تصريحات لبرنامج "الماتش" "كنت أعاني بسبب عدم مشاركة الحراس بشكل منتظم مع الأندية في الدوري، ولو استمر الوضع حتى الأولمبياد، من الوارد أن نستعين بحارس مرمى بين الثلاثي الكبير".

وأكمل "الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي سيجتمع للمناقشة حول هذا الأمر، لو من مصلحة المنتخب أن يكون بين الثلاثي الكبير حارس مرمى سنضم واحدا بكل تأكيد، لو المدير الفني يُريد الثلاثي بعيدا عن مركز حراسة المرمى فلا يوجد مشكلة".

وصرح "في حالة تواجد حارس مرمى، سأضم محمد الشناوي، فهو حارس مصر الأول حاليا، شارك في أمم أفريقيا وكأس العالم ويُعد من أفضل الحراس في الوطن العربي حاليا، اتمنى له السلامة دائما ولا يتعرض لأي إصابة".

وواصل "أعلم جيدا كفاح الشناوي حتى وصوله لما هو فيه الأن، لقد اشرفت على تدريبه وقت كان في سن صغير بالنادي الأهلي، هو حارس مميز ومجتهد".

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وعن مصطفى شوبير حارس الأهلي قال مدرب حراس المنتخب الأولمبي "نتعامل مع مصطفى شوبير دون النظر لوالده وتاريخه، مصطفى شوبير تعرض للظلم للأسف بسبب هذا الأمر، هو من الرجال والحراس المميزين".

واستمر "لم يكن هناك أي حرج بعد استبعاده من القائمة، لكنه ظُلم بسبب ارتباط اسمه بأحمد شوبير والحديث عن التوريث وتلك الأمور، لكننا تعاملنا معه على إنه مصطفى أحمد، وعند استبعاده كان بسبب أمور فنية".

وتابع "المعطيات التي تم استبعاده أن عمر رضوان لعب مباريات عديدة في الدوري ومباريات ودية مع المنتخب الأولمبي وكذلك لعب مباريات مع الزمالك، أيضا محمد صبحي لعب كثيرا في الدوري، أما مصطفى شوبير لم يلعب مع النادي الأهلي".

وشدد "لو معدل مباريات مصطفى شوبير كان مميزا وشارك في بعض المباريات لتواجد معنا، لكنه رجل وحارس مميز، دائما كان معنا في الفندق وحاضراً في جميع المباريات ويدعم زملائه، هناك علاقة مميزة بين جميع الحراس".

وأوضح "لم يكن هناك أي ضغوط بشأن اختياره وعدم اختياره، لم أكن نجما عندما كنت لاعب لكن احاول بناء تاريخي في التدريب، دائما أعمل دون أي ضغوط والاختيارات تكون بعيد عن المجاملات، لن أجامل على حساب واسم مصر".

واختتم "أنصح مصطفى شوبير بالرحيل عن النادي الأهلي في يناير المقبل ولو على سبيل الإعارة كي يشارك في المباريات ويكتسب خبرات اللعب في الدوري الممتاز".