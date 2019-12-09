رئيس إنبي يتحدث لمصراوي عن جلسته مع أسامة جلال.. وحقيقة عرض الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي، أنه عقد جلسة مع أسامة جلال مدافع الفريق يطالبه خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة خاصة وأن وضع الفريق في جدول الدوري صعب.

ويحتل انبي المركز الـ16 بترتيب جدول الدوري برصيد

‎وأشار زكريا في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتحدث الأهلي بشكل رسمي لضم اللاعب في يناير القادم كما يردد البعض عبر وسائل الإعلام.

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‎وتابع أن الأهلي تحدث فقط في بداية الموسم بشكل رسمي، ولكن توقفت المفاوضات بعدها ولم يحدث جديد حتى الأن.

‎وتحدث رئيس إنبي أن رغبة اللاعب في المقام الأول الاحتراف الخارجي إذا توافر عرض جيد يفيد النادي ويفيده سواء من الناحية المادية أو اللعب بشكل أساسي.

‎وأختتم تصريحاته "في حالة تلقينا عرض للاعب سنناقشة لأختيار الأفضل سواء محليا أو خارجيا مؤكدا أنه لم يقف أمام مستقبل اللاعب".