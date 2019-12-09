مدرب نواذيبو: بيراميدز أحد أقوى الفرق الأفريقية والمرشح الأقوى للتتويج بالكونفيدرالية

أشاد المدير الفني لفريق نواذيبو، سانتياجو مارتينيز، بفريق بيراميدز، مؤكدًا أنه كان يلعب ضد أحد أهم فرق قارة أفريقيا، وكان يرغب في الخروج بنتيجة جيدة.

قال مدرب نواذيبو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة "فريق بيراميدز أحد أقوى الفرق الأفريقية، وكنا نرغب في الشوط الأول عدم تلقي أهداف، ولكن بيراميدز نجح في التسجيل وهز الشباك واستغل الفرصة، وتراجع الأداء الفني والبدني وسجل عددًا من الأهداف".

وأشار "الركلة الحرة التي سجل منها بيراميدز هدفه الأول كان مشكوكًا في صحتها، ومثل

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هذه الأخطاء تبنى عليها هذه المباريات، والفريق واجه بيراميدز القوي المرشح للقب الأفريقي".

وتابع المدير الفني: "استقبال الفريق ٩ أهداف في مباراتين أمر صعب، ولكن يجب ألا ينسى الجميع أن نواذيبو في تجربة جديدة بأفريقيا، سواء للاعبين، أو الجهاز الفني، والمجموعة كذلك صعبة للغاية، والمشوار في البداية كان غاية في الصعوبة، ومن الجيد أن يحصل الفريق على الخبرة من هذه المباريات والتعلم في

المرحلة المقبلة، ونحاول الوصول لمستوى الفرق المصرية وصاحبة القوة والخبرة في القارة السمراء خلال السنوات المقبلة".

أكد "فرصة في الصعود للدور القادم من البطولة لا تزال قائمة وليست مستحيلة، وهو في الكونفدرالية من أجل التعلم، وأمامه فرصة للفوز على رينجرز في اللقاء المقبل، والفوز في هذه المباراة يفتح آمالًا جديدة لنواذيبو من أجل التأهل خلال المرحلة المقبلة، ودائمًا يردد بأن فريقه يتعلم ويتحدث مع فريقه بشأن ضرورة عدم استقبال أهداف مستقبلًا في ظل استقبال عدد كبير في المباريات الأخيرة، واللاعبون لديهم الرغبة في التعلم مستقبلًا وتفادي الأخطاء".

واكتسح بيراميدز نظيره نواذيبو بسداسية نظيفة ليعتلي صدارة مجموعته بكأس الكونفيدرالية.