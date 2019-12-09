رياضة | صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي عن إصابة السيد محمود لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ في مباراة اليوم أمام إنبي ، ضمن الجولة ١٦ من بطولة الجمهورية للناشئين.

وفي بيان للأهلي قال "أثبتت الفحوصات الطبية حدوث كسر في عظام الوجه ، مما يستلزم تدخل جراحي للاعب السيد محمود لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي" .

شارك لاعب وسط شباب الأهلي بديلاً في المباراة ، ولكنه اصطدم بقوة مع أحد لاعبي إنبي في اللحظات الأخيرة من المباراة ، ليقرر الجهاز الطبي إخراجه من الملعب، وعدم استكماله اللقاء، بعدما شك في وجود كسر بعظام وجهه.

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- عملية جراحيه للاعب الأهلي بعد الإصابة

وأعلن طبيب فريق الشباب بالأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة أن الأشعة المقطعية التي أجراها السيد محمود أثبتت إصابته بكسر في عظام الوجه ، مما يستلزم إجراء عملية جراحية لرد وتثبيت الكسر ، وقد تحدد موعداُ للجراحة بعد غد الثلاثاء ، مؤكداً أن فترة غيابه عن الملعب قد تصل إلى شهر ونصف.‎