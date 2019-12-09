رياضة | وكيل "ابراهيموفيتش" يوضح حقيقة انتقاله لميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "ابراهيموفيتش" يوضح حقيقة انتقاله لميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنباء قوية ترددت خلال الأيام الماضية بشأن الواجهة القادمة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعدما قرر انهاء تعاقده مع ناديه الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي، والرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بالعودة لصفوف فريق ه الإيطالي السابق ميلان لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكيل "ابراهيموفيتش" يوضح حقيقة انتقاله لميلان. ومن جانبه علق مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، علي أنباء انتقال "ابرا" لصفوف نادي ايه سي ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قائلا: " لا أعرف أين سيلعب في النصف الثاني من الموسم الجاري في أوروبا". Advertisements

وبخصوص عودته للدوري الإيطالي قال: "لا أعلم ما الذي يمكن أن يحدث، لكن عودته لإيطاليا ستضيف الكثير للدوري الإيطالي".

وأكد "مينو رايولا" أن واجهة "ابراهيموفيتش" القادمة سوف تتحدد بشكل رسمي في يناير المقبل، رافضا الافصاح عن أي تفاصيل بخصوص العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة واكتفي بقول: " دعونا ننتظر ليناير".

وسبق ولعب "ابرا" ضمن صفوف فريق ميلان الإيطالي موسم 2010 – 2011، وحقق مع الفريق لقب بطولة الدوري الإيطالي، وكأس السوبر الايطالي.



ويعتبر ابراهيموفيتش واحد من أبرز نجوم الساحرة المستديرة لعب للعديد من الأندية خلال مسيرته الكروية أبرزها أياكس الهولندي وميلان والانتر، وبرشلونة الاسباني، ومانشستر يونايتد الانجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالاضافة لتجربته الأخيرة بالدوري الأمريكي.