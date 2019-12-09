رياضة | المدير الفني لباريس سان جيرمان يوجه رسالة قوية لمبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفني لباريس سان جيرمان يوجه رسالة قوية لمبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدير الفني الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة قوية لنجم الفريق الفنرسي الدولي كيليان مبابي، عقب مباراة الفريق الماضية أمام مونبيليه في الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي.



توخيل يدعو مبابي لإحترام قراراته وتحدث توخيل لصحيفة لو باريزيان الفرنسية: "رفض كيليان إستبداله أمام مونبلييه وأمام نانت، هذا أمر طبيعي، هو لا يريد مغادرة الملعب، ردت إشراك تشوبو موتينج في مباراة مونبلييه، لذلك سحبت مبابي في الدقيقة 90".

وتابع: لا بد أن يحترم مبابي قراراتي، الأمر لم يتعد عدم سعادته بالتغيير، هو لم يكن سعيد بذلك".

وأضاف: " نيمار يجيد التعامل مع هذه المواقف، كيليان كان حاسماً وكان رائعاً في المباراة، لكنه واجه صعوبات عن لعب الخصمم بثلاثي دفاعي". Advertisements

وأستطرد: " أردت منح الفرصة لبابلو سارابيا، هو لاعب مقاتل ويحب الركض والتحرك دون الكرة، لذلك لم يكن إستبعاد دي ماريا أمراً فنياً، لا بد من منح الثقة للجميع قبل مباراة جلطة سؤاي في دوري الأبطال".

وأتم: " مسألة اللعب بأربعة مهاجمين مستبعدة في دوري الإبطال، لكننا قد نجرب الأمر في المباراة القادمة، لا سيما وأننا تأهلنا كمتصدرين".

وكانت إنتشرت تقارير حول توتر العلاقة بين مبابي وتوخيل، وذلك بسبب تعليق مفاوضات تمديد تعاقد مبابي، الأمر الذي يشير لإقترابه من الإنضمام لريال مدريد في الصيف المقبل.