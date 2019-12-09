رياضة | آرسنال يقترب من الإعلان عن أسم مدربه الجديد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال الإنجليزي إقترب من الإعلان عن إسم المدير الفني الجديد، الذي سيقود الفريق خلال الفترة القادمة.

آرسنال يقترب من أرتيتا

وزعمت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن نجم الفريق السابق ومساعد المدرب الإسباني بيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي "ميكيل أرتيتا" سيكون هو المدير الفني القادم للجانرز فيما تبقى من الموسم.

وأضافت تيليجراف أن جوارديولا لن يقف في طريق أرتيتا، لأن يصبح الرجل الأول في تدريب أرسنال، بعض أن خاض الفترة القادمة كمساعد لجوارديولا. Advertisements

وكان أرسنال قد أقال المدرب الإسباني السابق للفريق إوناي إيمري في وقت سابق، بعد دوامة من سوء النتائج والأداء، أودت بالفريق لمنتصف الجدول في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لبعض الأزمات خرج الملعب أبرزها مع السويسري جرانيت تشاكا.

وقام آرسنال بتعيين نجم الفريق السابق ومدرب فريق الرديف "فريدي ليونبيرج" وقاد الفريق في مبارتين حتى الآن، تعادل في واحدة أمام نوريتش سيتي، وخسر الأخرى أمام برايتون.

وسيواجه آرسنال فريق وست هام يونايتد مساء الغد الإثنين، في ختام مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بملعب لندن الجديد.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 15 جولة، برصيد 19 نقطة، حيث فاز في 4 مباريات وخسر مثلها وتعادل في 7 مباريات، وسجل 21 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.