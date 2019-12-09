شكرا لقرائتكم سموحة يقرر الاستغناء عن "بيبو وجمال" في الميركاتو الشتوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حسام حسن المدير الفني لسموحه الاستغناء عن الثنائي محمد جمال " بيبو " ويوسف جمال اللذان تعاقدا معهما الفريق بداية الموسم لإفساح المجال نحو التعاقد مع لاعبين جيدين في الانتقالات الشتوية. يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني في المنافسة على المربع الذهبي بمسابقة الدوري، ومسابقة كأس مصر بعد العروض الجيدة التي قدمها الفريق السكندري منذ انطلاق المسابقة، وحاجة الفريق للتدعيم ببعض اللاعبين أصحاب الخبرات خلال الميريكاتو الشتوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يقرر الاستغناء عن "بيبو وجمال" في الميركاتو الشتوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.