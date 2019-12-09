شكرا لقرائتكم الخطيب يحسم مصير اللاعبين المرشحين للرحيل بالأهلي مع رينيه فايلر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم خلال ساعات قليلة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تمهيداً لضم عناصر جديدة للفريق الكروي الأول قبل خوض المراحل الحاسمة من بطولة أفريقيا للنادي الأهلي.

وتعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعاً في العاشرة صباح اليوم الأثنين مع المدير الفني للفريق رينيه فايلر ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لحسم كافة الملفات الخاصة باللاعبين المقرر رحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التعجيل بإقامة الاجتماع المقرر مع لجنة التخطيط بالنادي والمدير الفني بسبب ارتباطه برحلة علاج سيطير على أثرها الى الخارج لاستكمال العلاج من ألام الظهر بعد خضوعه الفترة السابقة للحقن.

Advertisements

وظهر الخطيب خلال المباراة الماضية للأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال توجهه الى الجماهير لإمتصاص غضبهم وظهرت علامات المرض وتأثره بألآم الظهر واضحة عليه.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن عدد من اللاعبين على رأسهم أحمد الشيخ وصالح جمعه وصلاح محسن والأنجولي جيرالدو والعربي بدر لاعب الفريق الشاب، أبرز المرشحين للخروج من حسابات المدير الفني للفريق والذي سيتم طرح أسمائهم على لجنة الكرة خلال الاجتماع المنتظر.

وغاب اللاعبون الذي تدور حولهم التقارير بشأن الرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة من حسابات المدير الفني للأهلي بسبب تراجع مستواهم الفني في التدريبات الجماعية للفريق والتي سبق وأن أعلن أنها المقياس الرئيسي في اختيار العناصر التي تشارك في المباريات الرسمية للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة الأربعاء المقبل فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة بمسابقة الدورى الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للمرحلة المقبلة، ويمتلك الأهلي 12 نقطة فى الدورى بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربى وأسوان والجونة.