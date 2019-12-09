شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستغنى عن بيبو وجمال فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام حسن المدير الفنى لسموحه الإستغناء عن الثنائى محمد جمال " بيبو " ويوسف جمال اللذان تعاقدا معهما الفريق بداية الموسم لإفساح المجال نحو التعاقد مع لاعبين جيدين فى الانتقالات الشتوية . يأتى ذلك فى ظل رغبة المدير الفنى فى المنافسة على المربع الذهبى بمسابقة الدورى، ومسابقة كأس مصر بعد العروض الجيدة التى قدمها الفريق السكندرى منذ انطلاق المسابقة ، وحاجة الفريق للتدعيم ببعض اللاعبين أصحاب الخبرات خلال الميريكاتو الشتوى .

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