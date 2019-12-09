شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يمنح اتحاد الكرة حرية تحديد مصير بند الـ 8 سنوات في اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، للجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، حرية وضع أو حذف بند الـ 8 سنوات في اللائحة الجديدة التي سيتم عرضها علي الجمعية العمومية الجبلاية لإقرارها قبل الانتخابات المقبلة .

واكدت سارة ساليمون مسئولة الفيفا في اجتماعاتها مع اعضاء اللجنة علي ضرورة الا تتعارض التعديلات الجديدة علي اللائحة مع قانون الرياضة او لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم ، دون الخوض في التفاصيل والتي قالت انها متروكة للجنة الخماسية وأعضاء الجمعية العمومية للجبلاية ومن بينها بند الـ 8 سنوات الذي لا يسمح لعضو الجبلاية بالاستمرار في منصبه اكثر من دورتين.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، والمقرر لها عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس المقبل.. واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصري ولائحة الفيفا.