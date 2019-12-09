شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض سفر محمود متولي لـ ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى، محمود متولي لاعب الفريق أن حالته لا تستدعي السفر إلى المانيا مرة أخرى من أجل الإطمئنان على نفسه بعد الإصابة التى تعرض لها قبل عدة أسابيع وتحديداً في مباراة السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك حيث تعرض وقتها لإصابة بمزق في العضلة الخلفية وينفذ حاليا برنامجا تأهيليا للتعافى من هذه الإصابة وبعدما تم عرض اللاعب على خبير ألماني على هامش معسكر الاهلي الأخير بدبي وطلب الخبير الالماني التمهّل في علاج اللاعب وعودته للملاعب حتى لا تتجدد أو تتفاقم الإصابة.

وأبدى متولي رغبة في السفر إلى المانيا لعرض نفسه على خبير الماني هناك ومن أجل الإطمئنان على أن البرنامج العلاجي الذى يؤديه حالياً يسير بُخطى جيدة لكن مسئولو الاهلي أبلغوا اللاعب بأن حالته لا تستدعي السفر إلى المانيا خاصة وأن حالته تتحسن يوماً بعد الأخر ، ويبدأ اللاعب اليوم الاثنين تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل، وذلك بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعى اليوم تمهيدًا لعودته بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة وفقًا لجاهزية اللاعب واستجابته للعلاج.