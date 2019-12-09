شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على تحديد مكافأت الكأس بنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر اتحاد الكرة الأندية بتحديد مكافآت بطولة كأس مصر فى نهاية الموسم وتحديدا بعد إنتهاء البطولة حيث يناقش اتحاد الكرة المكافآت بعد تحصيل الإيرادات الخاصة بالبطولة وبناء عليه تحديد المكافآت الخاصة بكل ناد حسب مشاركاته.

كانت أندية المظاليم التي تأهلت لدور الـ 32 طالبت اتحاد الكرة بمستحقاتها قبل خوض مباريات هذا الدور ورفض اتحاد الكرة صرف مستحقات إلا بعد انتهاء البطولة.

إختتمت أمس الأحد مباريات دور الـ32 لكأس مصر بمواجهة طنطا و أسوان والتى أسفرت عن تأهل أسوان بعد الفوز بضربات الترجيح ليكتمل عدد الأندية المتأهلة لدور الـ16 وهم:

الأهلى والترسانة

أبو قير وحرس الحدود

الاتحاد و أسوان

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المقاولون والمصري

الزمالك وسموحة

دجلة واف سى مصر

طلائع الجيش والمقاصة

الإسماعيلى وبيراميدز.