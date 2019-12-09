شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى مع الزمالك.. "4" ثنائيات و"توهج" فى انطلاقة الصربى والفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، تألقه مع الأبيض، بعدما استعاد ذاكرة التهديف من جديد، ليُعيد انتصارات فريقه على المستوى المحلى والإفريقى، حيث نجح فى تسجيل 4 أهداف فى أخر مباراتين للزمالك أمام الشرقية فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر بالإضافة إلى هدفيه فى مرمى أول أغسطس الأنجولى، التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

انضم بن شرقى إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجارى، حيث وضعت جماهير الأبيض الكثير من الآمال حول اللاعب لتحقيق الانتصارات ودعم مركز صانع الألعاب بميت عقبة، ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه بن شرقى منذ انضمامه للزمالك حتى الآن..

- بداية بن شرقى مع الزمالك

انسجم أشرف بن شرقى سريعًا مع الزمالك، حيث كانت مشاركته الأولى مع الفريق أمام ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، حيث نجح فى تسجيل هدفين للأبيض فى المباراة التى انتهت لصالح أبناء ميت عقبة بنتيجة 7 / 0.

ثم توالت مشاركاته مع الزمالك حيث كان يشارك بصفة أساسية مع الصربى ميتشو، المدير الفنى السابق للأبيض، فى مباريات كأس مصر فى النسخة الماضية، حيث شارك فى 3 مباريات أمام المصرى والاتحاد السكندرى، ثم بيراميدز فى المباراة النهائية، حيث نجح فى إحراز هدفين فى المباراة التى فاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج بكأس مصر.

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- 4 ثنائيات لـ "بن شرقى" مع الزمالك

سجل المغربى بن شرقى هدفين فى شباك 4 منافسين للزمالك، فى مباراة واحدة، وكانت البداية أمام ديكاداها الصومالى، ثم هدفيه فى مرمى بيراميدز فى نهائى كأس مصر، وهو ما كرره أمام الشرقية فى دور الـ32 ببطولة الكأس للنسخة الجارية، وأخيرًا هدفيه فى مرمى أول أغسطس الأنجولى.

- بن شرقى هداف الزمالك مع كارتيرون

مثلما كانت بداية بن شرقى قوية مع الصربى ميتشو قبل أن يخرج من حساباته فى بعض الأحيان فى الفترة الأخيرة قبل رحيله، إلا إنه استعاد أيضًا بريقه فى بداية ولاية الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى قيادة الأبيض خلفا للمدرب الصربى منذ بداية مباراة الشرقية فى الدورى، ليحرز معه بن شرقى 4 أهداف من أصل 5 أهداف احرزهم الأبيض مع الفرنسى كارتيرون خلال مباراتى الشرقية التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومباراة أول أغسطس الأنجولى، التى انتهت لصالح الأبيض بهدفين دون رد.

- كل ما قدمه أشرف بن شرقى مع الزمالك

إجمالا شارك المغربى أشرف بن شرقى فى 13 مباراة مع الزمالك، أحرز خلالهم 9 أهداف، منذ بداية الموسم الجارى، بواقع 5 مباريات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، شهدت إحرازه 4 أهداف، فيما شارك فى 3 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفًا، بالإضافة إلى مشاركته فى 4 مباريات ببطولة كأس مصر من بيهم 3 مباريات فى النسخة الماضية، حيث شهد مشاركاته فى الكأس إحرازه 4 أهداف، وأخيرًا شارك فى مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، وتوج مع الأبيض بلقب كأس مصر.