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كارتيرون يُركز على صناعة الفرص فى عودة التدريبات قبل لقاء بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الزمالك تدريباته، اليوم الإثنين، على ملعبه، استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز.

وطالب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، لاعبى الفريق بضرورة غلق الملف الأفريقى، بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولى، بهدفين دون رد، فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد السلام، مساء السبت الماضى، والتركيز فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز، لمواصلة المشوار فى المسابقة المحلية، حيث سيركز كارتيرون خلال التدريبات على مسألة صناعة الفرص حيث أكد أنها كانت السلبية الوحيدة فى مباراة أول أغسطس الأنجولى.

 

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