رياضة | نتائج مبارايات الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مبارايات الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:29 ص
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محمد الصو
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وحققبيراميدز، فوزه الثاني بالمجموعة الأولى ويعتلي صدارتها بفارق الأهداف عن مواطنه المصري البورسعيدي، والذي حقق فوزًا هو الأخر على إينوجو رينجرز النيجيري، برباعية دون رد على ملعبه ووسط جماهيره.
وكان بيراميدز سبورت، افتتح مبارياته بالمجموعة بتحقيق الفوز على إينوجو رينجرز النيجيري خارج الديار، كما هو الحال للمصري الذي حقق الفوز خارج أرضه على نواذيبو الموريتاني.
واختتمت مساء أمس منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتحديدا ملامح المتنافسين للأدوار المقبلة.
ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ترتيب جدول مجموعات الكونفدرالية من خلال التقرير الآتي:-
"المجموعة الأولى".
1- بيراميدز سبورت...6 نقاط.
2- المصري البورسعيدي...6 نقاط.
3- إينوجو رينجرز... بدون نقاط.
4- نواذيبو... بدون نقاط.
"المجموعة الثانية".
1- نهضة بركان...4 نقاط.
2- موتيما بيمبي...4 نقاط.
3- زاناكو...4 نقاط.
4- ءESEA... بدون نقاط.
1- هوريا كوناكري...4 نقاط.
2- دجوليبا...4 نقاط.
3- بيدفيست... نقطة.
4- النصر... نقطة.
"المجموعة الرابعة"
1- حسنية أكادير...6 نقاط.
2- إنيمبا...3 نقاط.
3- باردوا... نقطة.
4- سان بيدرو... نقطة
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