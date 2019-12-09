رياضة | موعد مباراة آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق آرسنال مع فريق وست هام يونايتد اليوم الاثنين 9 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب لندن ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.



القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد وست هام :- وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق أرسنال ضد فريق وست هام يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

التشكيل المتوقع لارسنال ضد وست هام :- وسوف يدخل فريق أرسنال تلك المباراة من أجل تحقيق الفوز الذي غاب عن الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري الانجليزي الممتاز، وتأتي التشكيلة المتوقعة لفريق أرسنال كالتالي :-

لينو - بيليربن - ديفيد لويز - سوكراتيس - تيرني - توريرا - جندوزي - نيكولاس بيبي - مسعود اوزيل - الكسندر لاكازيت - ايميريك اوباميانج. Advertisements

وتلقى فريق أرسنال هزيمة مفاجأة من فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد في لندن ضمن منافسات الجولة الماضية، بينما خسر فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء من فريق ولفرهامبتون على ملعب الأخير.

موعد مباراة أرسنال ضد وست هام :- وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق وست هام يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي :- ويحتل فريق أرسنال في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحل فريق وست هام يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.