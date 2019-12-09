الامارات | ريال مدريد يخشى صدمة جديدة قبل "الكلاسيكو"

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يخشى صدمة جديدة قبل "الكلاسيكو" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزور ريال مدريد الإسباني ملعب ميستايا الأحد المقبل، لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني وسط مخاوف من حصول البرازيلي كاسيميرو على إنذار وغيابه عن مواجهة "الكلاسيكو" أمام برشلونة في 18 من الشهر الجاري.
ولدى اللاعب البرازيلي أربع بطاقات صفراء ما يعني أنه سيغيب عن الكلاسيكو في حالة مشاركته أمام فالنسيا وحصوله على إنذار.
وكان المدير الفني للريال، زين الدين زيدان قد تحدث عن هذا الوضع قبل مواجهة إسبانيول التي شارك فيها اللاعب بالكامل وقال إنها مسألة "لا يمكن حلها".
ولعب كاسيميرو أربع جولات في الدوري وهو يحمل فوق كاهله هذا التهديد، إذ إنه تلقى البطاقة الصفراء الرابعة في الثاني منه نوفمبرأمام ريال بيتيس.
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