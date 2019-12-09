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الامارات | ريال مدريد يخشى صدمة جديدة قبل "الكلاسيكو"

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزور ريال مدريد الإسباني ملعب ميستايا الأحد المقبل، لمواجهة فالنسيا في وسط مخاوف من حصول البرازيلي كاسيميرو على إنذار وغيابه عن مواجهة "الكلاسيكو" أمام في 18 من الشهر الجاري.

ولدى اللاعب البرازيلي أربع بطاقات صفراء ما يعني أنه سيغيب عن الكلاسيكو في حالة مشاركته أمام فالنسيا وحصوله على إنذار.

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وكان المدير الفني للريال، زين الدين زيدان قد تحدث عن هذا الوضع قبل مواجهة إسبانيول التي شارك فيها اللاعب بالكامل وقال إنها مسألة "لا يمكن حلها".

ولعب كاسيميرو أربع جولات في الدوري وهو يحمل فوق كاهله هذا التهديد، إذ إنه تلقى البطاقة الصفراء الرابعة في الثاني منه نوفمبرأمام ريال بيتيس.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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