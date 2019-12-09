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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العويران: الأهلى والزمالك مرشحان للمشاركة فى مهرجان اعتزالى
الإثنين 9 ديسمبر 2019
الخليج 365
كشف السعودى سعيد العويران لاعب نادى الشباب السابق عن الأندية المقترحة للمشاركة فى مهرجان اعتزاله الذى لم يتحدد موعده حتى الآن.
كان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن إقامة حفل اعتزال للنجم سعيد العويران قائد المنتخب السعودي ونادي الشباب سابقاً.
وقال نجم المنتخب السعودى السابق فى لقناة "الرياضية السعودية" أنه يفاضل بين النصر السعودى أو منتخب مصر أو ألميريا الإسبانى أو الأهلي المصري أو الزمالك المصري.
مثل العويران المنتخب السعودي في كأس العالم 94 في أمريكا، حيث استطاع تسجيل هدف الفوز للأخضر على منتخب بلجيكا، والذي أكد للمنتخب التأهل إلى الدور المقبل، ويعتبر هدف العويران في المنتخب البلجيكي سادس أفضل هدف في تاريخ البطولة العالمية.
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