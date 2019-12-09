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أوساسونا يوقف انتصارات إشبيلية فى الدوري الإسباني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوساسونا يوقف انتصارات إشبيلية فى الدوري الإسباني

الإثنين 9 ديسمبر 2019

أوساسونا يوقف انتصارات إشبيلية فى الدوري الإسباني

الخليج 365

سقط إشبيلية، فى فخ التعادل الإيجابى بنتيجة 1 – 1، أمام مضيفه فريق أوساسونا، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب " أل سادار"، فى ختام منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

 

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افتتح منير الحدادى التسجيل لفريق إشبيلية، فى الدقيقة 11 من زمن اللقاء، ولكن نجح لويس ايزكييل افيلا، فى إدراك هدف التعادل لفريق أوساسونا، بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فى الشوط الأول.

 

وفشل الفريق الأندلسي، فى تحقيق فوزه الرابع على التوالى بالليجا، بعدما حقق الفوز فى أخر 3 مباريات على ريال بيتيس، بلد الوليد و ليجانيس. 

 

بهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده للنقطة 31 فى المركز الثالث، خلف وريال مدريد أصحاب الصدارة برصيد 34 نقطة، بينما أرتفع رصيد أوساسونا للنقطة 23 فى المركز العاشر.

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