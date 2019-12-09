شكرا لقرائتكم اليوم.. 4 مباريات نارية في دوري القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم 4 مباريات بينها ثلاثة فى مستهل الجولة السابعة للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة بلقاءات غاية فى القوة والندية بعد وصول المسابقة لمرحلة الجد وأصبح لكل نقطة حسابها الخاص ، فعلى ستاد الشرطة بالعباسية يستضيف كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى نظيره سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 16 نقطة ، فى لقاء يبحث فيه أبناء عبد الحى فى تحقيق المفاجاة وتحقيق الفوز لإيقاف انتصارات سيراميكا والعودة من جديد للمنافسة على الصعود بعد توقف رصيده عند 8 نقاط ، فى الوقت الذى يسعى فيه سيراميكا كليوباترا إلى مواصلة انتصاراته للإبتعاد اكثر واكثر بالصدارة للعب بإرتياحية فى المباريات المقبلة .

كما يلتقى القناة بقيادة حمزة الجمل الذى يحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط مع الزرقا بقيادة عطيه صابر الذى يحتل المركز الاخير برصيد نقطتين فقط فى مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض الساعين نحو تصحيح المسار سريعا بعد الهزيمة الأخيرة التى منى بها الفريق امام بتروجت بهدفين نظيفين ، كما يلتقى منتخب السويس فى ثوبه الجديد بعد التعاقد مع تامر مصطفى كمدير فنى خلفا لمحمد صلاح الذى رحل لتدريب الترسانة مع الداخلية بقيادة هشام زكريا فى مواجهة صعبة للطرفين .

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يدخل السويس اللقاء فى المركز الثالث برصيد 10 نقاط عقب الهزيمة الأخيرة أمام جمهورية شبين ، بينما يخوض الداخلية اللقاء فى المركز السابع برصيد 8 نقاط .

فى الوقت نفسه تقام مباراة مؤجلة من الجولة السابعة بالمجموعة الثالثة بين الحمام الذى تعاقد مع مجدى طلبه نجم الأهلى الأسبق لقيادة الفريق فنيا خلفا لاحمد فكرى مع سماد أبو قير المنتشى الذى حقق مفاجأة كبرى بالتغلب على الإنتاج الحربى بركلات الترجيح فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر .